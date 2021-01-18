Лавров заявил, что РФ не предъявили доказательств по ситуации с Навальным

Инцидент с блогером Алексеем Навальным приобрел искусственное внешнеполитическое звучание. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Инцидент с блогером Алексеем Навальным приобрел искусственное внешнеполитическое звучание. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел подчеркнул, что России не предъявили никаких вещественных доказательств об "отравлении" главы признанного иноагентом ФБК Алексея Навального. По словам Лаврова, ответ Германии на запрос РФ опирался только на опрос блогера и его супруги.

Блогер прибыл в московский аэропорт Шереметьево 17 января, где его задержала полиция. Навальный объявлен в розыск из-за невыполнения условий наказания по делу "Ив Роше". Глава фонда знал о возможной замене условного срока реальным уголовным. Сейчас блогер находится под стражей в ожидании решения суда.