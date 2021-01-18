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12:21   18 Января 2021
Политика

Лавров рассказал, что для РФ значит выдвижение в Госдеп дипломатов эпохи Обамы

Лавров рассказал, что для РФ значит выдвижение в Госдеп дипломатов эпохи Обамы

Новые назначения дипломатов в Госдеп Соединенных Штатов прокомментировал российский глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Он заявил, что выдвижение на должности в Государственный департамент дипломатов времен, когда президентом США был Барак Обама, позволяет начать переговоры между Москвой и Вашингтоном "без раскачки". По словам Лаврова, благодаря этому Россия сможет проще понять линию Соединенных Штатов.

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