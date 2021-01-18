Лавров прокомментировал новые назначения в команде Байдена

Назначения в команде новоизбранного американского президента Джо Байдена позволяют судить о том, что линия на доминирование со стороны США продолжится. Об этом заявили в МИД РФ.

Назначения в команде новоизбранного американского президента Джо Байдена позволяют судить о том, что линия на доминирование со стороны США продолжится. Об этом заявили в МИД РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал новые назначения в команде Джо Байдена. Он заявил, что Россия не ждет от администрации нового американского лидера каких-либо радикальных перемен. Однако методы продвижения лидерства Штатов, действительно, станут другими, подчеркнул глава МИД РФ.