Москва ждет от администрации Байдена шагов по продлению ДСНВ

Сложившаяся ситуация по контролю за вооружениями является совершенно ненормальной. От администрации демократа Джо Байдена ожидаются конкретные предложения для позитивной динамики.

Сложившаяся ситуация по контролю за вооружениями является совершенно ненормальной. От администрации демократа Джо Байдена ожидаются конкретные предложения для позитивной динамики.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД России Сергей Лавров. В первую очередь это касается продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) и диалога о стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном.

Лавров напомнил о желании администрации Байдена попытаться успеть продлить ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. Российская позиция по этому вопросу известна и неизменна, подчеркнул глава дипведомства.

Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. Стороны согласились сократить количество ядерных арсеналов — не более 700 ракет в пусковых шахтах, бомбардировщиках и подводных лодках, 800 пусковых установок и 1550 боеголовок. ДСНВ является последним регулирующим документом, который сдерживал накопление ядерных арсеналов крупнейшими странами.