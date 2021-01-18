Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года

По данным аналитиков Superjob, топ возглавила позиция врача анестезиолога-реаниматолога в Москве с зарплатой от 300 тысяч рублей.

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года. По данным экспертов, больше всего готовы предложить врачам-анестезиологам в Москве: работодатели согласны платить им от 300 тысяч рублей. В топ предложений также вошли две вакансии врачей в Краснодаре.

В столице ведущий программист «1С» может рассчитывать на зарплату в 270 тысяч рублей, Golang/Go разработчик — на 260 тысяч рублей в месяц. В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли заместитель главного инженера по производству, а также главный разработчик аналитических систем с зарплатами в 253 и 250 тысяч рублей соответственно.

Высокооплачиваемую работу предлагают и жителям Северной столицы. Так, Senior C# разработчику готовы платить 250 тысяч рублей, руководителю по продажам — от 200 тысяч до 250 тысяч рублей. DevOps Engineer может рассчитывать на 185 тысяч рублей, а более 150 тысяч рублей готовы платить программистам PHP и программистам «1С».

Впрочем, денежные вакансии есть и в регионах России. В Казани аналитик «1С» может устроиться на зарплату от 200 тысяч рублей, а специалист по реализации электротехнического оборудования — на 100 тыс. рублей.

Медицинские работники востребованы в Краснодаре: главврач онкологического центра может рассчитывать более чем на 200 тысяч рублей в месяц, отоларинголог может получать от 90 тыс. Разработчику «1С» предложат от 100 тыс. до 125 тыс. рублей.

В Хабаровске программист «1С» может рассчитывать на 120-140 тыс. рублей. Предложения от 100 тыс. ждут ведущего разработчика, главного бухгалтера, начальника отдела продаж и инженера строительного контроля. В Нижнем Новгороде программист «1С» также может получать примерно 130 тыс. рублей. В этом же городе Laravel/Yii2 разработчик может претендовать на 120-150 тыс. рублей, директор гипермаркета — на 104-120 тыс., региональный менеджер - на 100-120 тыс.

В Ростове-на-Дону высокая зарплата ждет соискателя на вакансию Back-end Java разработчик — от 150 тыс. рублей. Менеджер по продажам оборудования может претендовать на выплаты от 150 тыс. рублей, менеджер по продажам мобильной связи для бизнеса — от 100 тыс. рублей.

Во Владивостоке 130 тыс. рублей может получать начальник производства, на 90-110 тыс. рублей могут рассчитывать специалисты, претендующие на должность директора по персоналу в Воронеже, до 100 тыс. рублей готовы платить руководителю отдела маркетинга и водителю-экспедитору категории Е в Перми.

Ранее выяснилось, что россияне в среднем хотели бы зарабатывать в 2021 году 158 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». Впрочем, стремления мужчин и женщин существенно отличаются.