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13:00   18 Января 2021
Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года

Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года. По данным экспертов, больше всего готовы предложить врачам-анестезиологам в Москве: работодатели согласны платить им от 300 тысяч рублей. В топ предложений также вошли две вакансии врачей в Краснодаре.

В столице ведущий программист «1С» может рассчитывать на зарплату в 270 тысяч рублей, Golang/Go разработчик — на 260 тысяч рублей в месяц. В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли заместитель главного инженера по производству, а также главный разработчик аналитических систем с зарплатами в 253 и 250 тысяч рублей соответственно.

Высокооплачиваемую работу предлагают и жителям Северной столицы. Так, Senior C# разработчику готовы платить 250 тысяч рублей, руководителю по продажам — от 200 тысяч до 250 тысяч рублей. DevOps Engineer может рассчитывать на  185 тысяч рублей, а более 150 тысяч рублей готовы платить программистам PHP и программистам «1С».

Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года

Впрочем, денежные вакансии есть и в регионах России. В Казани аналитик «1С» может устроиться на зарплату от 200 тысяч рублей, а специалист по реализации электротехнического оборудования — на  100 тыс. рублей.

Медицинские работники востребованы в Краснодаре: главврач онкологического центра может рассчитывать более чем на 200 тысяч рублей в месяц, отоларинголог может получать от 90 тыс. Разработчику «1С» предложат от 100 тыс. до 125 тыс. рублей.

В Хабаровске программист «1С» может рассчитывать на 120-140 тыс. рублей. Предложения от 100 тыс. ждут ведущего разработчика, главного бухгалтера, начальника отдела продаж и инженера строительного контроля. В Нижнем Новгороде программист «1С» также может получать  примерно 130 тыс. рублей. В этом же городе Laravel/Yii2 разработчик может претендовать на 120-150 тыс. рублей, директор гипермаркета — на 104-120 тыс., региональный менеджер - на 100-120 тыс.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года

В Ростове-на-Дону высокая зарплата ждет соискателя на вакансию Back-end Java разработчик — от 150 тыс. рублей. Менеджер по продажам оборудования может претендовать на выплаты от 150 тыс. рублей, менеджер по продажам мобильной связи для бизнеса — от 100 тыс. рублей.

Во Владивостоке 130 тыс. рублей может получать начальник производства, на 90-110 тыс. рублей могут рассчитывать специалисты, претендующие на должность директора по персоналу в Воронеже, до 100 тыс. рублей готовы платить руководителю отдела маркетинга и водителю-экспедитору категории Е в Перми.

Ранее выяснилось, что россияне в среднем хотели бы зарабатывать в 2021 году 158 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». Впрочем, стремления мужчин и женщин существенно отличаются.

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#программисты #зарплата #врачи #вакансии

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