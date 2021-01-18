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11:55   18 Января 2021
Политика

Лавров заявил о подрыве международной безопасности со стороны Запада

Лавров заявил о подрыве международной безопасности со стороны Запада

Подрыв архитектуры международной безопасности из-за действий США и их союзников глубоко беспокоит Россию, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат указал на очень "нахрапистое" поведение США и большинства их западных партнеров. По его словам, они пытаются подорвать структуру международной жизни, опирающуюся на Устав ООН, и в целом предать забвению классические нормы международного права в угоду так называемому миропорядку, основанному на их правилах.

РФ не получает удовлетворение от тенденций на Западе, когда элиты, стремясь решить свои внутриполитические проблемы, активно ищут внешних врагов и находят их в России, Китае, Иране, Северной Корее, Кубе, Венесуэле, добавил Лавров.

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#сша #международная безопасность #лавров #мид россии #россия и запад

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