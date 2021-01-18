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11:54   18 Января 2021
Происшествия

Младенец отравился каплями для носа в Петербурге

Младенец отравился каплями для носа в Петербурге

Медики госпитализировали полуторагодовалую девочку в Северной столице. В больнице у ребенка диагностировали острое отравление нафтизином.

Врачи скорой помощи прибыли за малышкой в одну из квартир на Звездной улице. Через некоторое время они доставили ребенка в больницу. К тому моменту девочка уже находилась в тяжелом состоянии, передает телеканал РЕН ТВ.

После осмотра медики диагностировали у юной пациентки острое отравление. Предполагается, что девочка случайным образом выпила капли от насморка. Сейчас ей оказывается необходимая помощь.

В ближайшее время инцидентом с грудным ребенком займутся полицейские. На основании результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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#ребенок #петербург #отравление #капли для носа

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