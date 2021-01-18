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11:51   18 Января 2021
Политика

РФ призвала Запад вернуться к здравому смыслу в вопросе кибербезопасности

РФ призвала Запад вернуться к здравому смыслу в вопросе кибербезопасности

Россия призывает Запад вернуться к здравому смыслу в вопросе диалога по кибербезопасности. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России напомнил западным странам о виртуальной безопасности. Необходимо вернуться к здравому смыслу, обратился с призывом в понедельник Лавров. Глава МИД РФ ранее назвал заявления Запада о блогере Алексее Навальном попыткой отвлечь внимание от глубокого кризиса.

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#мид #лавров #запад

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