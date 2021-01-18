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11:51   18 Января 2021
Общество

Лавров заявил о готовности РФ сотрудничать с другими странами по вакцине от COVID-19

Лавров заявил о готовности РФ сотрудничать с другими странами по вакцине от COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своей большой пресс-конференции заявил о готовности России сотрудничать с другими государствами по вопросам вакцины от коронавирусной инфекции.

Москва также видит положительную реакцию других стран на предложение совместной работы, добавил министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с журналистами.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что виды контакта и формы общения в разных странах были переосмыслены из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.

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#россия #лавров #вакцина #коронавирус

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