Лавров заявил о готовности РФ сотрудничать с другими странами по вакцине от COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своей большой пресс-конференции заявил о готовности России сотрудничать с другими государствами по вопросам вакцины от коронавирусной инфекции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своей большой пресс-конференции заявил о готовности России сотрудничать с другими государствами по вопросам вакцины от коронавирусной инфекции.

Москва также видит положительную реакцию других стран на предложение совместной работы, добавил министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с журналистами.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что виды контакта и формы общения в разных странах были переосмыслены из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.