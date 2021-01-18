Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:39   18 Января 2021
Общество

Колдун Артем Бесов предсказал жене Грачевского страшную беду

Колдун Артем Бесов предсказал жене Грачевского страшную беду

Молодой жене умершего кинорежиссера Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской предсказали новые страшные испытания из-за событий, случившихся на церемонии прощания с артистом.

На Троекуровском кладбище Москвы похоронили Бориса Грачевского. Траурное мероприятие спровоцировало народ на обсуждения стоимости гроба, читающего поминальную молитву раввина и отсутствие некоторых бывших жен и наследников покойного. Однако больше всего досталось третьей супруге режиссера.

Согласно старинной традиции, покойного артиста следует провожать аплодисментами. Однако когда из столичного Дома кино выносили гроб с телом Грачевского, случилось невообразимое. Люди были шокированы, когда увидели, что молодая вдова артиста идет не позади домовины, а впереди. Это очень плохая примета.

"С человеком, который идет впереди гроба, может случиться ряд неприятностей, более того, преждевременная кончина. Поэтому родственники и близкие люди всегда должны идти позади, провожая усопшего в последний путь", — сообщил порталу "Дни.ру" колдун Артем Бесов.

Согласно верованиям наших предков, с одной стороны гроба располагаются демоны, а с другой – ангелы. Именно эти сущности решают, куда отправится душа покойного.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#жена #грачевский #колдун

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров