Колдун Артем Бесов предсказал жене Грачевского страшную беду

Молодой жене умершего кинорежиссера Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской предсказали новые страшные испытания из-за событий, случившихся на церемонии прощания с артистом.

Молодой жене умершего кинорежиссера Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской предсказали новые страшные испытания из-за событий, случившихся на церемонии прощания с артистом.

На Троекуровском кладбище Москвы похоронили Бориса Грачевского. Траурное мероприятие спровоцировало народ на обсуждения стоимости гроба, читающего поминальную молитву раввина и отсутствие некоторых бывших жен и наследников покойного. Однако больше всего досталось третьей супруге режиссера.

Согласно старинной традиции, покойного артиста следует провожать аплодисментами. Однако когда из столичного Дома кино выносили гроб с телом Грачевского, случилось невообразимое. Люди были шокированы, когда увидели, что молодая вдова артиста идет не позади домовины, а впереди. Это очень плохая примета.

"С человеком, который идет впереди гроба, может случиться ряд неприятностей, более того, преждевременная кончина. Поэтому родственники и близкие люди всегда должны идти позади, провожая усопшего в последний путь", — сообщил порталу "Дни.ру" колдун Артем Бесов.

Согласно верованиям наших предков, с одной стороны гроба располагаются демоны, а с другой – ангелы. Именно эти сущности решают, куда отправится душа покойного.