Американские СМИ сообщили о неожиданном обогащении соратников Трампа на помилованиях

По сообщению газеты, лоббисты, связанные с главой Белого дома, активно продвигали свои услуги по помилованию среди «богатых преступников» или их сообщников.

Соратники пока еще действующего президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов на лоббировании решений по помилованию состоятельных преступников. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники и документы.

По данным издания, количество вердиктов о помиловании резко возросло, когда стало ясно, что глава Белого дома не сможет оспорить свое поражение на выборах.

Exclusive: In the final days before President Trump leaves office, some of his allies are collecting fees from wealthy felons to push the White House for pardons, according to documents and interviews with more than three dozen lobbyists and lawyers. https://t.co/hR8SFL4pKL