Американские СМИ сообщили о неожиданном обогащении соратников Трампа на помилованиях

По сообщению газеты, лоббисты, связанные с главой Белого дома, активно продвигали свои услуги по помилованию среди «богатых преступников» или их сообщников.

Соратники пока еще действующего президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов на лоббировании решений по помилованию состоятельных преступников. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники и документы.

По данным издания, количество вердиктов о помиловании резко возросло, когда стало ясно, что глава Белого дома не сможет оспорить свое поражение на выборах.

Exclusive: In the final days before President Trump leaves office, some of his allies are collecting fees from wealthy felons to push the White House for pardons, according to documents and interviews with more than three dozen lobbyists and lawyers. https://t.co/hR8SFL4pKL — The New York Times (@nytimes) January 17, 2021

По сведениям телекомпании CNN,19 января Трамп собирается объявить о помиловании около 100 человек. При этом американский лидер не планирует помиловать самого себя.

Как правило, помилование или смягчение наказания являются актом милосердия к наиболее достойным получателям, отмечают журналисты NYT. Однако Трамп якобы стремится вознаградить личных или политических союзников.

В статье указывают на нескольких лоббистов, связанных с главой Белого дома и его окружением. Один из них — бывший федеральный прокурор, который ранее консультировал Белый дом по вопросам помилования и смягчения наказаний, Бретт Толмен.

Утверждается, что он заработал десятки тысяч долларов на просьбах простить сына бывшего сенатора Арканзаса, основателя онлайн-рынка наркотиков Silk Road и светской львицы с Манхэттена, признавшей себя виновной в мошенничестве.

Другим таким лоббистом назван экс-адвокат Трампа Джон Дауд. Якобы он говорил своим клиентам, что способен получить помилования благодаря тесным связям с президентом и его помощником Джаредом Кушнером.

После ухода с должности Дауд начал представлять интересы богатого любителя азартных игр в Лас-Вегасе Уильяма Уолтерса, который был осужден за инсайдерскую торговлю. Бывший адвокат президента уже получил от Уолтера крупную сумму, однако решения о помиловании еще нет.

В свою очередь, бывший советник штаба Трампа Карен Джорно получила $50 тыс. за амнистию экс-агента ЦРУ Джона Кириака. Ранее офицер разведки был признан виновным в незаконном раскрытии секретной информации. В распоряжении газеты оказалась копия соглашения между Джорно и Кириаку.

Впрочем, экс-советница поспешила опровергнуть всплывшую информацию. По ее словам, разговора с Трампом о Кириаку не было, равно как и лоббирования решения по помилованию в администрации президента с ее стороны.

NYT: ex-CIA officer John Kiriakou involved in pardon transactions https://t.co/UBYdktyqIc pic.twitter.com/XXuP4Rl2TO — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) January 18, 2021

Журналисты New York Times напомнили, что 42-й американский президент Билл Клинтон в последние часы своего правления объявил об амнистии или смягчении наказания для 170 осужденных. Некоторые из них заплатили шестизначные суммы членам семьи президента или его соратникам, утверждает издание.

Справка ПС

Президент США может помиловать преступника, совершившего федеральное преступление против Соединенных Штатов. Такое право ему предоставляется второй статьей Конституции.

Глава Белого дома может «даровать» либо полное прощение за преступление, либо смягчить приговор, либо снять наложенный штраф или отсрочить исполнение приговора. При этом человек может и не принять такое решение. Тогда оно просто не вступит в силу.

Как правило, прошение о помиловании направляется в соответствующий офис прокурора Минюста США. Там среди тысяч заявлений выявляются и проверяются наиболее достойные получатели. Однако президент может обойти это управление.

Кроме того, президент имеет право помиловать самого себя. Впрочем, к такой возможности пока еще не прибегал ни один американский лидер.