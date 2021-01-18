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11:32   18 Января 2021
Политика

Глава МИД РФ отреагировал на заявления Запада о Навальном

Глава МИД РФ отреагировал на заявления Запада о Навальном

Заявления Запада о задержании главы признанного иноагентом ФБК Алексея Навального преследуют цель отвлечения внимания от кризиса. Об этом высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России отреагировал на недавние заявления Евросоюза и США в отношении задержания блогера Навального. По словам Лаврова, западные страны пытаются отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. Глава МИД выступил с таким заявлением в понедельник.

Объявленный в розыск за невыполнение условий наказания по делу "Ив Роше" Алексей Навальный 17 января прибыл в аэропорт Шереметьево, где его задержали сотрудники полиции. Блогер неоднократно пропускал явку на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Сейчас глава ФБК находится под стражей до вынесения решения суда.

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#лавров #навальный #запад

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