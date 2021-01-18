Оперштаб обновил статистику по суточному приросту случаев COVID-19 в России

Число россиян с положительными результатами тестов на коронавирус за последние сутки увеличилось до 3 591 066. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в стране.

Число россиян с положительными результатами тестов на коронавирус за последние сутки увеличилось до 3 591 066. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в стране.

По состоянию с 17 на 18 января в 85 регионах России за сутки прибавилось 22 857 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Из них у 11% пациентов болезнь протекает бессимптомно.

За аналогичный период в России зафиксирован 471 летальный исход среди людей, у которых был выявлен коронавирус. За сутки в стране выздоровели 18 333 человека, ранее проходивших лечение от COVID-19.

С момента начала пандемии коронавируса были зафиксированы 66 037 летальных исходов среди россиян, ранее являвшихся носителями инфекции. За это же время от COVID-19 выздоровели 2 978 764 человека.