СК возбудил третье уголовное дело в отношении мэра Томска

Следственный комитет возбудил третье уголовное дело в отношении временно отстраненного от должности градоначальника Томска Ивана Кляйна.

Следственный комитет возбудил третье уголовное дело в отношении временно отстраненного от должности градоначальника Томска Ивана Кляйна.

Знакомый с ситуацией источник сообщил об очередном уголовном деле против Ивана Кляйна. Мэр Томска ранее обвинялся в превышении должностных полномочий и в незаконном выделении участка своей дочери. Иван Кляйн находится под арестом до 13 марта. В связи с состоянием здоровья он помещен в медсанчасть СИЗО.