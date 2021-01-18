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11:06   18 Января 2021
Происшествия

СК возбудил третье уголовное дело в отношении мэра Томска

СК возбудил третье уголовное дело в отношении мэра Томска

Следственный комитет возбудил третье уголовное дело в отношении временно отстраненного от должности градоначальника Томска Ивана Кляйна.

Знакомый с ситуацией источник сообщил об очередном уголовном деле против Ивана Кляйна. Мэр Томска ранее обвинялся в превышении должностных полномочий и в незаконном выделении участка своей дочери. Иван Кляйн находится под арестом до 13 марта. В связи с состоянием здоровья он помещен в медсанчасть СИЗО.

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