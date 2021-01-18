10:53 18 Января 2021Политика
Путин распорядился доработать проект Единого плана по достижению национальных целей
Проект Единого плана по достижению национальных целей необходимо доработать до 1 февраля, заявил президент России Владимир Путин.
Проект Единого плана по достижению национальных целей необходимо доработать до 1 февраля, заявил президент России Владимир Путин.
Он добавил, что при необходимости до 1 апреля нужно скорректировать национальные проекты и программы. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее президент России поручил должны об исключении возрастных ограничений для льготных авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно.