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10:53   18 Января 2021
Политика

Путин распорядился доработать проект Единого плана по достижению национальных целей

Путин распорядился доработать проект Единого плана по достижению национальных целей

Проект Единого плана по достижению национальных целей необходимо доработать до 1 февраля, заявил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что при необходимости до 1 апреля нужно скорректировать национальные проекты и программы. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее президент России поручил должны об исключении возрастных ограничений для льготных авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно.

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#россия #путин #Единый план

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