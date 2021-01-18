Netflix представил фильм о гражданской войне на Украине в будущем

Фильм "Смертельная зона" (Outside the Wire) появился на стриминговой платформе Netflix.

Фильм "Смертельная зона" (Outside the Wire) появился на стриминговой платформе Netflix.

Кинолента повествует о событиях на территории "бывшей Украины" в 2036 году. По сюжету фильма, страна потеряла свою государственность, вспыхнула гражданская война. Лента повествует о противостоянии "красных" под предводительством Виктора Коваля и проукраинским движением "Еднисть".

США посылают миротворческий контингент на Украину. Его задачей является препятствование "пророссийскому" Ковалю. Главным героем выступает афроамериканский лейтенант Томас Харп. Он отправился на Украину после нарушения приказа. Мужчина попадает под командование боевого андроида Лео, который задумал "собственную игру".