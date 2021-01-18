Востоковед Вавилов заявил, что Байдена не интересует благополучие американцев

Избранный президент США Джо Байден будет подыгрывать крупным игрокам для изменения ситуации на фондовом рынке, заявил востоковед, китаист Николай Вавилов.

Избранный президент США Джо Байден будет подыгрывать крупным игрокам для изменения ситуации на фондовом рынке, заявил востоковед, китаист Николай Вавилов.

По его мнению, укрепление отношений с китайской стороной не приведет к объявлению импичмента Байдену, несмотря на негативное отношение к этому американских граждан. Специалист напомнил, что согласно результатам социологических исследований, около 70% граждан США скептически настроены по отношению к Китаю.

"Импичмент — наименее вероятный сценарий. Байден — это фигура, которая полезна, чтобы прикрыть то, что произойдет на американско-китайском фондовом рынке в ближайшие несколько лет", — сказал Вавилов.

Кроме того, эксперт отметил, что сейчас "раздут огромный фондовый пузырь", падение которого ожидают крупные игроки. Однако такое развитие событий не принесет абсолютно никакой пользы для простых граждан, подытожил он.