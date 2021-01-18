Долинский рассказал о последнем SMS-сообщении от Грачевского

Последнее сообщение от кинорежиссера Бориса Грачевского актер Владимир Долинский получил, когда тот был в больнице. Артист рассказал об этом во время церемонии прощания с покойным.

Последнее сообщение от кинорежиссера Бориса Грачевского актер Владимир Долинский получил, когда тот был в больнице. Артист рассказал об этом во время церемонии прощания с покойным.

Церемония прощания с художественным руководителем киножурнала "Ералаш" прошла в московском Доме кино. Среди гостей было большое число российских знаменитостей, в том числе и близкий друг покойного Долинский. Он назвал панихиду по Грачевскому самым тяжелым мероприятием в жизни.

Народный артист РФ в своей прощальной речи с основателем "Ералаша" назвал его большим талантливым ребенком, которому до последнего момента было присуще яркое чувство юмора.

"Улыбался, чтобы его близкие не страдали. Думаю, он понимал, что уходит. "Вова, мне хреново" — таково последнее СМС, которое я от него получил", — отметил Долинский.

Новость о смерти Грачевского появилась вечером 14 января. Режиссер умер от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Прощание с артистом прошло 17 января.