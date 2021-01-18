Лукашенко не верит в дальнейшее развитие интернета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Telegram каналы начнут терять свою популярность среди пользователей Сети.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Telegram каналы начнут терять свою популярность среди пользователей Сети.

Такое заявление он сделал в ходе мероприятия по случаю старого Нового года. Во время своего выступления белорусский лидер отметил особую роль Telegram-каналов в поддержании протестной активности в республике. Он подчеркнул, что государственные СМИ, напротив, встали на сторону силовых структур. Это было действительно смелое решение, считает Лукашенко. Кроме того, он указал, что некоторые силы прикладывают усилия, чтобы принизить роль традиционных СМИ.

Политическая ситуация в Белоруссии обострилась после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей. Оппозиционно настроенные граждане отказались признавать результаты голосования, требуя назначить на пост президента Светлану Тихановскую.