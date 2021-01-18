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10:33   18 Января 2021
Происшествия

Житель Приморья перебрал с выпивкой и пошел на воровство попугаев для любимой

Житель Приморья перебрал с выпивкой и пошел на воровство попугаев для любимой

Сотрудники полиции задержали жителя Приморского края, который похитил для своей любимой клетку с волнистыми попугаями и деньги, сообщили в управлении МВД России по региону. 

Угрожая ножом, мужчина похитил 700 рублей. При этом 28-летний преступник уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. По словам задержанного, на похищенные деньги он планировал купить спиртное, а попугаев подарить девушке. Клетку с птицами нашли в квартире приморца.

В настоящий момент злоумышленник находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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#полиция #приморский край #попугай

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