Власти Башкирии вводят в регионе антиковидные паспорта

Жители Башкирии, переболевшие коронавирусом, могут получить специальные паспорта. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании правительства.

Жители Башкирии, переболевшие коронавирусом, могут получить специальные паспорта. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании правительства.

Антиковидные паспорта смогут получить граждане, у которых в крови есть антитела и те, кто прошел вакцинацию от коронавируса нового типа. Такое нововведение станет для граждан стимулом делать прививки. Благодаря паспортам в регионе смогут наполнять залы на мероприятиях больше, чем на положенные 30 процентов.

"Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились. Единственное исключение — масочный режим. Даже для вакцинированных он сохраняется как минимум до конца года, маски нужно носить, это установленная федеральными органами власти норма", — об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

Тестировать проект начнут уже 29 января, а официально запустить должны с 5 февраля. В течение года зрители с антиковидными паспортами будут получать 30% скидку на билеты в госучреждения культуры, а залы смогут наполняться до 70%.