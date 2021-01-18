Власти Башкирии вводят в регионе антиковидные паспорта
Жители Башкирии, переболевшие коронавирусом, могут получить специальные паспорта. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании правительства.
Антиковидные паспорта смогут получить граждане, у которых в крови есть антитела и те, кто прошел вакцинацию от коронавируса нового типа. Такое нововведение станет для граждан стимулом делать прививки. Благодаря паспортам в регионе смогут наполнять залы на мероприятиях больше, чем на положенные 30 процентов.
"Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились. Единственное исключение — масочный режим. Даже для вакцинированных он сохраняется как минимум до конца года, маски нужно носить, это установленная федеральными органами власти норма", — об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.
Тестировать проект начнут уже 29 января, а официально запустить должны с 5 февраля. В течение года зрители с антиковидными паспортами будут получать 30% скидку на билеты в госучреждения культуры, а залы смогут наполняться до 70%.