Депутат Водолацкий назвал задержанного Навального «овцой на закланье» Запада

Позиция стран Балтии, Польши и ряда стран ЕС ориентирована на ту политику, которую будет проводить администрация нового президента США Джо Байдена, считает парламентарий.

Министры иностранных дел стран Балтии призвали Евросоюз ввести очередные санкции против РФ из-за задержания накануне в аэропорту Шереметьево находящегося в розыске блогера Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича и главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Заявление МИД ???????????????????????? «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против ???????? в связи с этой акцией» — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 17, 2021

Позже к их позиции присоединились председатель Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Последний и вовсе заявил, что «уважение прав граждан — краеугольный камень демократии».

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий не удивился недружественным действиям прибалтийских соседей. В комментарии «Политике Сегодня» он высказал мнение, что ситуация вокруг Навального — лишь повод для введения новых санкций и дестабилизации обстановки внутри России.

«Навального просто выпроводили в Москву из Германии. Он является некой "овцой на закланье". Ему сказали: езжай, там тебя арестуют, вокруг тебя будет шумиха. Первыми начнут гавкать страны Балтии, Польша. Этот сценарий давно отработан, он уже устарел. Для них не Навальный главное, а любой человек, продающий Родину. Его будут использовать для проведения русофобской политики, для новых санкций», — уверен парламентарий.

Блогер вернулся в Россию из Германии накануне, 17 января. ФСИН предупреждала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене условного срока на реальный из-за «злостных нарушений» испытательного срока. Навальный был обязан дважды в месяц являться на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний до 30 декабря 2020 года. Поскольку несколько месяцев блогер находился за границей и пренебрегал требованиям суда, его объявили в федеральный розыск.

В УФСИН сообщили, что Навальный будет находиться под стражей до тех пор, пока суд не определит меру пресечения. Депутат Водолацкий подчеркивает, что каждая страна должна уважать законодательство другого государства, а не раздувать из-за этого «политическую шумиху».

«Сам прецедент отправки Навального из Германии говорит о том, что позиция стран Балтии, Польши и ряда стран ЕС четко сориентирована на ту политику, которую будет проводить администрация нового президента США Джо Байдена. Она будет более системная, направленная на расшатывание гражданского общество изнутри. Демократы будут искать внутри России недовольных лиц, таких как Навальный, которые будут формировать негатив. Но в России людей, который знают Навального, все меньше и меньше. Думаю, его песенка спета», — заключил собеседник издания.

Ранее советник победившего на президентских выборах в США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан также заявил, что блогера следует «немедленно освободить», а «виновных в возмутительном покушении на его жизнь — привлечь к ответственности».

У Навального есть две условные судимости. Первая (по делу «Кировлеса») связана с растратой более 16 миллионов рублей, вторая (по делу «Ив Роше») — с хищением более 30 миллионов рублей. Кроме того, в декабре 2020 года СК РФ возбудил в отношении блогера новое уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Речь идет о признанном иноагентом Фонде борьбы с коррупцией и ряде связанных с ним НКО. Следствие считает, что руководство организации присвоило порядка 356 миллионов рублей из общей суммы пожертвований в 588 миллионов рублей. В СК полагают, что Навальный вместе с соратниками потратил эти деньги на личные нужды.