МИД Китая: выход России из Договора по открытому небу был неизбежен

Внешнеполитическое ведомство КНР оценило решение России покинуть Договор по открытому небу вслед за США.

Внешнеполитическое ведомство КНР оценило решение России покинуть Договор по открытому небу вслед за США.

В Китае заявили, что выход РФ из Договора по открытому небу был неизбежным из-за позиции США. Ранее в МИД России уже отмечали, что выход Вашингтона из ДОН нарушил баланс интересов государств-участников.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова говорила, что поступок США может иметь "серьезные последствия" и для самого договора, и для европейской безопасности.

Москва, несмотря на многочисленные нарушения условий ДОН со стороны Вашингтона, прилагала усилия для его сохранения. Однако все озвученные российской стороной предложения остались без внимания со стороны участников договора.