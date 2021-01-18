Евросоюз обсудит задержание Навального

Дипломаты Европарламента и Совета ЕС планируют обсудить задержание российского блогера Алексея Навального.

Дипломаты Европарламента и Совета ЕС планируют обсудить задержание российского блогера Алексея Навального.

Руководство институтов Евросоюза отреагировало на принятые меры в отношении находившегося в розыске россиянина. Глава признанного иноагентом ФБК Навальный накануне прибыл в РФ. Глава Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, а также председатель Европарламента Давид Сассоли распространили соответствующие сообщения в Twitter. Задержание блогера обсудят 18 и 25 января.

Полиция задержала Навального после его прибытия в московский аэропорт Шереметьево. Объявленный в розыск блогер несколько раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, несмотря на неоднократные предупреждения о реальном сроке лишения свободы. Суд вынесет решение позднее. Блогер находится под стражей.