Экс-премьер Украины Азаров оценил доходы главы "Укрзализныця"
Бывший глава Правительства Украины Николай Азаров раскритиковал директора "Укрзализныця" Владимира Жмака за завышенную заработную плату.
По его словам, зарплата в 625 тысяч гривен выглядит несправедливой на фоне анонса "Укрзализныця" о повышении цен на билеты для украинцев.
"За какие такие заслуги он получает такую большую зарплату? Что хорошего он сделал для развития этого предприятия?" — задается вопросом он в личном Telegram-канале.
Стоит отметить, что ранее Азаров критиковал киевские власти за решение о водной блокаде Крымского полуострова. Таким образом он отреагировал на заявление о готовности Украины к компромиссу при переговорах с российской стороной. Кроме того, он обратился к официальному Киеву с просьбой прекратить геноцид крымчан.