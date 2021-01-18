Экс-премьер Украины Азаров оценил доходы главы "Укрзализныця"

Бывший глава Правительства Украины Николай Азаров раскритиковал директора "Укрзализныця" Владимира Жмака за завышенную заработную плату.

Бывший глава Правительства Украины Николай Азаров раскритиковал директора "Укрзализныця" Владимира Жмака за завышенную заработную плату.

По его словам, зарплата в 625 тысяч гривен выглядит несправедливой на фоне анонса "Укрзализныця" о повышении цен на билеты для украинцев.

"За какие такие заслуги он получает такую большую зарплату? Что хорошего он сделал для развития этого предприятия?" — задается вопросом он в личном Telegram-канале.

Стоит отметить, что ранее Азаров критиковал киевские власти за решение о водной блокаде Крымского полуострова. Таким образом он отреагировал на заявление о готовности Украины к компромиссу при переговорах с российской стороной. Кроме того, он обратился к официальному Киеву с просьбой прекратить геноцид крымчан.