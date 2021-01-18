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9:47   18 Января 2021
Политика

Экс-премьер Украины Азаров оценил доходы главы "Укрзализныця"

Экс-премьер Украины Азаров оценил доходы главы "Укрзализныця"

Бывший глава Правительства Украины Николай Азаров раскритиковал директора "Укрзализныця" Владимира Жмака за завышенную заработную плату.

По его словам, зарплата в 625 тысяч гривен выглядит несправедливой на фоне анонса "Укрзализныця" о повышении цен на билеты для украинцев.

"За какие такие заслуги он получает такую большую зарплату? Что хорошего он сделал для развития этого предприятия?" — задается вопросом он в личном Telegram-канале.

Стоит отметить, что ранее Азаров критиковал киевские власти за решение о водной блокаде Крымского полуострова. Таким образом он отреагировал на заявление о готовности Украины к компромиссу при переговорах с российской стороной. Кроме того, он обратился к официальному Киеву с просьбой прекратить геноцид крымчан.

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