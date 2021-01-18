Предполагаемый ход выборов в Госдуму обсудят в медиацентре "Патриот"

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир 18 января в 14:00.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир 18 января в 14:00.

Трансляция коснется темы "Политическая жизнь в 2021 году. Кто готов к победе на выборах в Государственную думу". В дискуссии примут участие депутаты, сенаторы, социологи, политологи, общественные деятели, политики и коммерсанты.

Во время эфира эксперты выяснят, какие политические партии могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах. Они обсудят, как иностранные агенты будут влиять на ход голосования.

Трансляция также затронет тему наймитов Госдепа, миньонов предпринимателя Михаила Ходорковского и их шансов на получение депутатского мандата. Также эксперты выяснят, сможет ли СИЗО защитить российского блогера Алексея Навального от потенциальной угрозы западных спецслужб. Посмотреть трансляцию можно здесь.