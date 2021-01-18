Японский премьер заявил о важности решения с Россией вопроса Курил

Японское правительство собирается окончательно решить с Российской Федерацией вопрос Курильских островов. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга.

Японское правительство собирается окончательно решить с Российской Федерацией вопрос Курильских островов. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга.

По словам премьера, он намерен продолжать курс в отношении российской стороны, который ранее проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ.

"Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку", — подчеркнул Суга.

Также он добавил, что Япония намерена продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя государствами. Он отметил, что японское правительство стремится к развитию всего комплекса отношений с РФ.