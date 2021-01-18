Саперы ВС РФ приступили к разминированию территории Мардакерта в НКР
Российские миротворцы продолжают работы по разминированию территории Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.
Согласно сообщению российского военного ведомства, специалисты Международного противоминного центра Минобороны России в процессе разминирования и очистки окраин города Мардакерт применяли современные робототехнические комплексы "Уран-6". Также в работах были задействованы собаки минно-розыскной службы.
"Собаки позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях", — говорится в сообщении Минобороны.
Отметим, за весь период с 23 ноября 2020 года инженерные подразделения российских миротворческих сил расчистили от взрывоопасных предметов порядка 551 га территории, 205,3 км дорог, 783 домостроений, в том числе 25 социально значимых объектов.