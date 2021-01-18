Саперы ВС РФ приступили к разминированию территории Мардакерта в НКР

Российские миротворцы продолжают работы по разминированию территории Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.

Российские миротворцы продолжают работы по разминированию территории Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.

Согласно сообщению российского военного ведомства, специалисты Международного противоминного центра Минобороны России в процессе разминирования и очистки окраин города Мардакерт применяли современные робототехнические комплексы "Уран-6". Также в работах были задействованы собаки минно-розыскной службы.

"Собаки позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях", — говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, за весь период с 23 ноября 2020 года инженерные подразделения российских миротворческих сил расчистили от взрывоопасных предметов порядка 551 га территории, 205,3 км дорог, 783 домостроений, в том числе 25 социально значимых объектов.