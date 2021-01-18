Гаспарян усомнился в компетентности пресс-секретаря Навального Ярмыш

Публицист Армен Гаспарян сравнил действия команды Алексея Навального с фильмом "Тупой и еще тупее". По его словам, сторонники блогера оказались не готовы к ситуации с задержанием.

Публицист Армен Гаспарян сравнил действия команды Алексея Навального с фильмом "Тупой и еще тупее". По его словам, сторонники блогера оказались не готовы к ситуации с задержанием.

Гаспарян усомнился в компетентности пресс-секретаря основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иностранным агентом в России) Киры Ярмыш. Она на своей странице в Twitter задала вопрос общественности. Ее интересует, на каких основаниях задержали Навального.

"Кира Ярмыш пишет, что непонятно на основании чего Навального задерживают, мне кажется, в этот момент должны зайти врачи и отвести Киру Ярмыш в психиатрическую клинику. То есть пресс-секретарь клиента не в курсе, что тот объявлен в федеральный розыск?" — пояснил публицист.

Также он охарактеризовал юриста ФБК Любовь Соболь, как "абсолютно невменяемую". Члены команды Навального, по его словам, являются "набором очень странных людей", передает Федеральное агентство новостей.

Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после того, как вернулся из Германии. Согласно постановлению УФСИН от 29 декабря 2020 года, создатель ФБК был объявлен в розыск за систематическое нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Сотрудники правоохранительных органов должны были предпринять меры по его задержанию, когда станет известно местонахождение блогера.