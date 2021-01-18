Количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 95 млн человек

Число официально подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло 95 003 533 человек. Об этом сообщили в институте Джона Хопкинса.

Число официально подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло 95 003 533 человек. Об этом сообщили в институте Джона Хопкинса.

Число летальных исходов с начала пандемии достигло отметки в 2 029 938 человек. Большая часть заболевших выявлена в США (23 928 643). На втором месте находится Индия (10 557 985), далее следует Бразилия (8 488 099).

Согласно данным института Хопкинса, Россия в этом списке находится на четвертой позиции. По данным оперштаба РФ по противодействию коронавирусу, в стране официально зарегистрировано 3 568 209. Выздоровели 2 960 431 человек, умерло 65 566.

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