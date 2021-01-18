Роман Сорокин назначен на должность заместителя мэра Якутска

Врио главы города Евгений Григорьев назначил на должность своего первого заместителя бывшего зама мэра в сфере ЖКХ и энергетики.

Врио главы города Евгений Григорьев назначил на должность своего первого заместителя бывшего зама мэра в сфере ЖКХ и энергетики.

Информация о назначении Романа Сорокина первым замом врио мэра Якутска Евгения Григорьева появилась на официальном сайте городской администрации.

"18 января на еженедельной общегородской планерке временно исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений Григорьев объявил о назначении Романа Сорокина первым заместителем главы города Якутска", — сказано в сообщении.

Прежде Роман Сорокин ранее занимал пост заместителя мэра Якутска жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В ведении первого замглавы останется его прежняя сфера.