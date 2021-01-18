Украина оценила убытки после прекращения ж/д сообщения с Россией

ПАО "Украинская железная дорога" понесла существенные убытки после приостановления железнодорожного сообщения с Россией. С марта прошлого года компания потеряла 14 млрд гривен.

ПАО "Украинская железная дорога" понесла существенные убытки после приостановления железнодорожного сообщения с Россией. С марта прошлого года компания потеряла 14 млрд гривен.

Доходы упали из-за закрытия направления Киев — Москва, признался глава компании Владимир Жмак. Финансовое положение сильно ухудшилось, что стало причиной множества проблем. В частности изношенность подвижного состава в пассажирском сегменте почти достигла 90%, а средств на их ремонт просто нет. Подавляющее большинство вагонов создавались еще в 80-х годах.

"Направление Киев — Москва было одним из самых прибыльных с семью ежедневными поездами. Сейчас все эти пассажиры поехали через Минск", — добавил Жмак.

Он также объяснил отказ компании снижать стоимость билетов. По его словам, во всем мире пассажирские перевозки спонсируются из государственного бюджета, исключение составляет Украина.