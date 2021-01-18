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6:44   18 Января 2021
Общество

Газета Evrense назвала причины вакцинироваться от коронавируса

Газета Evrense назвала причины вакцинироваться от коронавируса

Массовая вакцинация от COVID-19 спасет жизни тысячи людей, которые находятся в группе риска тяжелого течения заболевания. Об этом сообщает турецкое издание Evrensel.

Автор статьи также отмечает, что вакцина поддержит систему здравоохранения, а прививка в раннем возрасте позволит сократить количество случаев заболевания в дальнейшем. Газета сообщает, что препарат сэкономит время и средства людей, поскольку эти ресурсы не будут потрачены из-за заражения.

Специалисты не исключают, что в будущем прививка от COVID-19 станет обязательным требованием при путешествии по миру. Помимо этого, вакцинация сможет защитить будущие поколения от распространения коронавируса и его последствий, а также выработать коллективный иммунитет на долгие годы.

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#турция #вакцинация #COVID-19 #Evrensel

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