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6:24   18 Января 2021
Экономика

Стала известна сумма самого крупного госконтракта в России за 2020 год

Стала известна сумма самого крупного госконтракта в России за 2020 год

Объем крупнейшего государственного контракта в рамках госпрограмм составил 127,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила Счетная палата Российской Федерации.

Договор был заключен на семь лет между госкорпорацией "Росатом" и судостроительным комплексом "Звезда". За указанную сумму будет построен атомный ледокол "Лидер" в рамках проекта "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". Вся информация представлена в открытом доступе на портале "Госрасходы".

Ведомство также отметило, что самое крупное соглашение о субсидии за прошедший год было заключено на 358,8 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на строительство и реконструкцию дорог в течение двух лет.

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#росатом #госконтракт #счетная палата

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