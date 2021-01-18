Власти КНР сообщили о 109 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки

Среди новых случаев заражений коронавирусной инфекцией 16 являются привозными. Об этом сообщает RT со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Среди новых случаев заражений коронавирусной инфекцией 16 являются привозными. Об этом сообщает RT со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Китай 31 декабря 2020 года сообщил, что в стране выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. В начале января власти страны отчитались, что прививки от новой коронавирусной инфекции получили около девяти миллионов граждан.

КНР впервые сообщила о вспышке нового заболевания в конце 2019 года. Она была зафиксирована в городе Ухань провинции Хубэй. Через несколько месяцев, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19.