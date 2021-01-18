Алжир планирует получить до 500 тыс. доз вакцины "Спутник V" в январе

Алжир готов начать вакцинацию населения от COVID-19, как только прибудет первая партия российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщили власти страны.

Алжир готов начать вакцинацию населения от COVID-19, как только прибудет первая партия российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщили власти страны.

Официальный представитель комитета по отслеживанию заболевания Джамаль Фурар заявил, что в Алжире уже готово не менее восьми тысяч прививочных пунктов. Если возникнет необходимость, это число будет увеличено, добавил он.

Фурар подчеркнул, что алжирские власти намерены провести вакцинацию 60-70% граждан для выработки коллективного иммунитета. Алжир стал первой страной на территории африканского материка, где в начале декабря 2020 года зарегистрировали противокоронавирусную вакцину "Спутник V".