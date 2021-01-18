ВОЗ оценила длительность заразного периода у COVID-пациентов для окружающих

ПЦР-тест на COVID-19 может показывать положительный результат на протяжении нескольких недель после инфицирования. Однако это не значит, что заболевший продолжает быть заразным.

ПЦР-тест на COVID-19 может показывать положительный результат на протяжении нескольких недель после инфицирования. Однако это не значит, что заболевший продолжает быть заразным.

После заболевания пациенты с коронавирусной инфекцией становятся опасными для людей на протяжении первых восьми–девяти дней. Если у человека тяжелая форма COVID-19, то период может увеличиться, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус", — цитирует слова Вуйнович "Российская газета".

Соблюдение двухнедельного карантина обусловлено инкубационным периодом. Он составляет от пяти до 14 дней. ВОЗ рекомендует именно такой период для изоляции, чтобы не допустить заражения среди других людей.