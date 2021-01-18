Пушков: открытие южной границы США спровоцирует "поток маргиналов"

Выполнение обещания демократа Джо Байдена о снятии ограничений на границе США и Мексики приведут к приливу нелегальных мигрантов в США, считает сенатор Алексей Пушков.

Выполнение обещания демократа Джо Байдена о снятии ограничений на границе США и Мексики приведут к приливу нелегальных мигрантов в США, считает сенатор Алексей Пушков.

Байден заявил, что новая администрация США в первый же день займется вопросами об открытии границы на юге страны, сообщило Федеральное агентство новостей.

"В день инаугурации нового президента, они (Мигранты — Прим.ред.) мощным потоком хлынут в Америку и дружно пополнят десятки миллионов уже проживающих в ней маргиналов", — заявил Пушков.

Сенатор уверен, что такое решение приведет к увеличению населения США на десятки миллионов мексиканских маргиналов. Кроме того, при таком стечении обстоятельств российский политик прогнозирует уменьшение численности американцев в течение 20 лет, за счет перевеса в сторону мигрантов.