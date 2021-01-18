Инфекционист Тимаков: риски заражения COVID-19 в крещенские купания нулевые

Шансы заразиться COVID-19 во время купаний в ледяной воде — минимальны, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Шансы заразиться COVID-19 во время купаний в ледяной воде — минимальны, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он объяснил, что вирус становится слабее при отрицательной температуре воздуха. Специалист также отметил, что погружение в воду на морозе вырабатывает адреналин, который препятствует попаданию инфекций в организм, передает РИА Новости.

Традиционно день Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января. В преддверии массовых купаний врач оценил риски распространения коронавирусной инфекции.

"Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии. А на морозе вирус передается значительно реже. Это сводит в принципе почти на ноль шанс заразиться", — сказал Тимаков.

Также эксперт подчеркнул, что подхватить инфекцию через воду невозможно, так как вода не является распространителем вируса. Тимаков посоветовал не ходить на купания одному и обязательно взять с собой сменную одежду.