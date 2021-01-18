Словакам запретили гулять без полученных результатов теста на COVID-19

Власти Словакии вынуждены ужесточить противоэпидемические меры в стране. Теперь жителям не разрешают выходить из дома без отрицательного результата теста на COVID-19.

Власти Словакии вынуждены ужесточить противоэпидемические меры в стране. Теперь жителям не разрешают выходить из дома без отрицательного результата теста на COVID-19.

Ужесточение противоэпидемических мер направлено на сокращение количества смертей от коронавирусной инфекции и на уменьшение заполненности больниц. С их помощью власти хотят в скором времени вернуть школьников в образовательные учреждения, заявил премьер Словакии Игор Матович.

"Запрет на выход из дома кабмином продлен до 7 февраля. Не только для поездки на работу, но и для прогулки в парке всем гражданам в возрасте от 15 до 65 лет необходимо будет иметь с собой документ о получении негативного результата теста на COVID-19", – отметил Матович.

У 85% новых заразившихся найден "британский" штамм коронавируса. Несмотря на улучшение ситуации с вирусом в стране, премьер Словакии призвал медиков, властей и граждан не расслабляться. С 18 января стартует массовое тестирование население на COVID-19. Оно будет бесплатным и добровольным.