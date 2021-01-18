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3:01   18 Января 2021
Политика

Пушков назвал роль Украины в антироссийской политике Байдена

Пушков назвал роль Украины в антироссийской политике Байдена

Новая администрация США будет "использовать" Украину против России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Вашингтон попытается превратить Киев в один из козырей в своей антироссийской политике, передает "Украина.ру". Демократ Джо Байден будет развивать военное сотрудничество с правительством украинского лидера Владимира Зеленского и оказывать поддержку в оборонной сфере. Украина уже анонсировала строительство двух баз на Черном и Азовском море.

"Если учесть, что у украинцев денег на строительство военных баз нет, как и ни на что другое, то полагаю, что финансироваться это будет из-за рубежа. Соединенные Штаты — явный кандидат на то, чтобы финансировать строительство одной из таких баз, которая затем превратится в их базу", — отметил Пушков.

США в будущем превратят эти пункты в свои военные базы. Вашингтон также может начать поставлять Киеву не только оборонительное, но и наступательное оружие.

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