Новая администрация США будет "использовать" Украину против России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Новая администрация США будет "использовать" Украину против России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Вашингтон попытается превратить Киев в один из козырей в своей антироссийской политике, передает "Украина.ру". Демократ Джо Байден будет развивать военное сотрудничество с правительством украинского лидера Владимира Зеленского и оказывать поддержку в оборонной сфере. Украина уже анонсировала строительство двух баз на Черном и Азовском море.

"Если учесть, что у украинцев денег на строительство военных баз нет, как и ни на что другое, то полагаю, что финансироваться это будет из-за рубежа. Соединенные Штаты — явный кандидат на то, чтобы финансировать строительство одной из таких баз, которая затем превратится в их базу", — отметил Пушков.

США в будущем превратят эти пункты в свои военные базы. Вашингтон также может начать поставлять Киеву не только оборонительное, но и наступательное оружие.