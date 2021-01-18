Аналитик Кадулин назвал факторы формирования курса рубля на грядущей неделе

Ситуация в США будет играть основную роль в формировании российской валюты на следующей неделе. Ряд событий окажет существенное влияние на рубль и российские индексы.

Ситуация в США будет играть основную роль в формировании российской валюты на следующей неделе. Ряд событий окажет существенное влияние на рубль и российские индексы.

Об этом рассказал начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин в "Российской газете" .

"Неделя прошла довольно позитивно, аппетит инвесторов к риску рос в ожидании большей программы бюджетного стимулирования в США и на фоне "голубиных" комментариев представителей ФРС США, которые приложили все усилия для борьбы с формирующимися ожиданиями возможного сокращения объема скупаемых ФРС облигаций из-за восстановления экономики и роста инфляционных ожиданий, при этом к концу недели на рынках наблюдалась консолидация", — отмечает банкир.

Пакет мер экономической поддержки, который анонсировал избранный президент США Джо Байден составил 1,9 триллиона долларов и был учтен в ценах активов, однако согласование бюджета в Сенате все еще находится под вопросом. Кроме того, на курс рубля также окажется свое влияние инаугурация Байдена, которая должна пройти 20 января.

Кадулин отметил, что существенного укрепления рубля не стоит ожидать из-за операций Минфина на валютном рынке, который переходит к пополнению ФНБ в этом месяце. Рост цен на нефть смог компенсировать снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Однако аналитик сохраняет позитивный взгляд на национальную валюту.