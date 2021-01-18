Вооруженные американцы собрались на митинг возле Капитолия в Мичигане

Десятки людей с оружием собрались возле здания парламента в городе Лансинг, штат Мичиган. Об этом сообщает американский телеканал MSNBC.

Десятки людей с оружием собрались возле здания парламента в городе Лансинг, штат Мичиган. Об этом сообщает американский телеканал MSNBC.

На фото и видеозаписях видно, что возле Капитолия находится много сотрудников СМИ и граждан, которые демонстративно носят огнестрельное оружие. Согласно второй поправке к конституции США, в штате Мичиган разрешено носить оружие.

Полицейские и бойцы национальной гвардии на специальной технике оцепили периметр вокруг здания парламента, однако попасть на находящуюся рядом лужайку можно без ограничений. Как сообщает MSNBC, небо над Капитолием патрулируют вертолеты. Акция протеста пока проходит мирно.