СМИ: утверждение вакцины Pfizer в ЕС проходило под давлением

Чиновники надавали на регулятор Европейского союза при сертификации препарата против коронавируса Pfizer-BioNTech, сообщило французское издание Le Monde.

Чиновники надавали на регулятор Европейского союза при сертификации препарата против коронавируса Pfizer-BioNTech, сообщило французское издание Le Monde.

В Сеть попали документы о вакцине Pfizer-BioNTech, где было поставлено под сомнение качество препарата. Однако представители ЕС продолжили настаивать на скорейшем утверждении лекарства.

Французские журналисты в частности отметили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая выдвинув ультиматум, указала на необходимость одобрения вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna до конца 2020 года. Но сотрудники Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС) сообщили, что с препаратами имеются определенные проблемы.

Кроме того, было отмечено, что сертификация лекарства Pfizer в декабря 2020 года была названа Еврокомиссией "малоприемлемым промедлением". У специалистов ЕАЛС вышеназванная вакцина вызывала вопрос в связи с несоответствием составов коммерческих партий и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.