Сторонники Навального устроили провокации в аэропорту Внуково

Встреча блогера Алексея Навального со своими поклонниками в аэропорту Внуково не состоялась. Его самолет приземлился в Шереметьеве.

Встреча блогера Алексея Навального со своими поклонниками в аэропорту Внуково не состоялась. Его самолет приземлился в Шереметьеве.

Ожидалось, что основателя признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального встретит многотысячная ликующая толпа. Однако на самом деле число желающих увидеть своего кумира ограничилось несколькими сотнями.

Из-за непогоды самолет с блогером изменил пункт назначения и приземлился в аэропорту Шереметьево. Сторонники Навального, не дождавшись его, начали устраивать провокации с целью создать массовые беспорядки, передает Федеральное агентство новостей.

Однако на месте событий работали сотрудники правоохранительных органов, которые вытеснили дебоширов и здания аэропорта. Те попробовали продолжить свое представление за стенами воздушной гавани, но были оперативно остановлены полицейскими. По последним данным, в результате акции задержано около 40 человек.