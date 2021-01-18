Дмитрий Песков отреагировал на арест Алексея Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о возвращении основателя признанного в РФ иноагентом ФБК Алексея Навального и его дальнейшем задержании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о возвращении основателя признанного в РФ иноагентом ФБК Алексея Навального и его дальнейшем задержании.

Песков отреагировал на информацию о задержании Навального с некоторой иронией. По его словам, он не следит за происходящими событиями, поскольку находится в отпуске.

"Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе", — прокомментировал новость Песков.

Алексей Навальный был взят под стражу 17 января сотрудниками УФСИН РФ в аэропорту Шереметьево до суда, который пройдет 29 января. Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (в России признан иноагентом) с 29 декабря 2020 года находится в федеральном розыске за многочисленные нарушения испытательного срока.