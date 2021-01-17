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23:29   17 Января 2021
Общество

Политолог Сосновский рассказал о будущем составе команды ФБК

Политолог Сосновский рассказал о будущем составе команды ФБК

Блогера Алексея Навального может ждать тюремный срок. Его место в признанном в РФ иноагенте "Фонде борьбы с коррупцией" способна занять супруга — Юлия Навальная.

Главный редактор журнала World Economy Александр Сосновский убежден, что скоро общественность увидит Юлию Навальную во главе команды мужа. По его словам, поведение женщины в аэропорту Шереметьево показывает, что она не сильно переживает за участь супруга и не волнуется о его долгом отсутствии, передает "ПолитЭксперт".

Сосновский считает, что у Навальной просто "другой стержень" и установка. Она намерена стать главой "оппозиционной тусовки" и устроить настоящую перегруппировку сил. В немилость попадут те, кто будет ей мешать. Например, Любовь Соболь, Мария Певчих и Анастасия Васильева.

"Все выпадут из этой обоймы и останется только Юлия Навальная. Вполне вероятно, что произойдет некий новый набор кадров", — предположил Сосновский.

Алексей Навальный был объявлен в федеральный розыск после систематических нарушений условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Его должны были сразу задержать после установления местонахождения, передает Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

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