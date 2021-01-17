Сторонники Навального на фоне его задержания попытаются организовать незаконные митинги

Сотрудники ФБК (признан иноагентом в РФ) в ближайшее время могут развить активную деятельность на фоне задержания блогера Алексея Навального, считает юрист Илья Ремесло.

Сотрудники ФБК (признан иноагентом в РФ) в ближайшее время могут развить активную деятельность на фоне задержания блогера Алексея Навального, считает юрист Илья Ремесло.

Сторонники Навального уже предприняли попытку провести незаконную акцию в аэропорту Внуково, где изначально должен был приземлиться рейс из Берлина с блогером на борту. Ремесло уверен, что это был не разовый акт, и члены ФБК будут пытаться "раскачивать" ситуацию вокруг задержанного Навального. Юрист в беседе Nation News отметил, что не исключает попыток сторонников блогера организовать незаконные митинги.

"Они (команда ФБК. — Прим. ред.) будут пытаться раскачивать, говорить "Вы там трусы". Такая вот методичка: если Навального не задержали, значит, испугались, задержали — тоже испугались. То есть это очень смешная практика. Они будут негодовать, скрежетать зубами", — считает юрист.

Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Согласно постановлению УФСИН по Москве от 29 декабря 2020 года, блогер был объявлен в розыск за систематическое нарушение условий испытательного срока.