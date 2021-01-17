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22:40   17 Января 2021
Политика

Республиканец Грэм назвал импичмент Трампу "актом политической мести"

Республиканец Грэм назвал импичмент Трампу "актом политической мести"

Объявление импичмента главе США Дональду Трампу после окончания его президентского срока является неблагоразумной и неконституционной мерой.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру с просьбой отклонить статьи импичмента, когда они поступят в палату, передает РИА Новости. Автор письма заметил, что мера отречения от власти создана, чтобы защитить страну от ущерба, а не для "оправдания политического недовольства".

"Лидер Шумер, проводить представление в виде импичмента бывшему президенту — это неблагоразумно и неконституционно", — заявил сенатор.

Демократическая партия объявила Трампу импичмент после штурма Капитолия, в котором винят главу государства. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.

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