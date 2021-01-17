Республиканец Грэм назвал импичмент Трампу "актом политической мести"
Объявление импичмента главе США Дональду Трампу после окончания его президентского срока является неблагоразумной и неконституционной мерой.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру с просьбой отклонить статьи импичмента, когда они поступят в палату, передает РИА Новости. Автор письма заметил, что мера отречения от власти создана, чтобы защитить страну от ущерба, а не для "оправдания политического недовольства".
"Лидер Шумер, проводить представление в виде импичмента бывшему президенту — это неблагоразумно и неконституционно", — заявил сенатор.
Демократическая партия объявила Трампу импичмент после штурма Капитолия, в котором винят главу государства. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.