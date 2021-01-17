Хакеры атаковали сайт ФСИН

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ подвергся DDoS-атакам. Об этом сообщил источник.

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ подвергся DDoS-атакам. Об этом сообщил источник.

Страница ведомства не доступна, на сайте проводятся технические работы. Инцидент произошел после возвращения блогера Алексея Навального из Германии в Россию и его задержания в аэропорту Шереметьево.

ФСИН подала заявление с просьбой заменить условный срок основателя признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" реальным наказанием. Причиной стало неисполнение возложенных обязательств, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления.